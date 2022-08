Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.08.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Boxberg: Klohäuschen entwendet - Zeugen gesucht

Ein mobiles Klohäuschen, im Wert von rund 1.200 Euro, entwendeten unbekannte Täter am Wochende in Boxberg in der Robert-Bosch-Straße. Wärend Bauarbeiten war von einer Firma eine mobile Toilette angemietet worden. In der Zeit von Freitag bis Montag wurde schließlich das grünfarbene Häuschen, welches auf einer freien Fläche abgestellt war, von unbekannten Personen entwendet. Der Polizeiposten Lauda-Königshofen hat die Ermittlungen aufgenommen. Da zum abtransport des Toilettenhäuschens vermutlich ein Fahrzeug benutzt wurde, werden Zeugen gebeten, welche die Tat beobachten, den Täter gesehen oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 09343 62130 zu melden.

Wertheim: Polizeibeamter bei Einsatz verletzt

Ein verletzter Polizeibeamter war die Folge eines Einsatzes in Wertheim am Mittwochmittag. Die Beamten wurden gegen 12.45 Uhr in die Bahnhofsstraße gerufen, weil ein Zugführer Probleme mit einem 29-jährigen Fahrgast hatte, der seine medizinische Maske nicht tragen wollte. Den Zug wollte er jedoch auch nicht verlassen. Gegenüber den eingesetzten Polizisten war der Mann aggressiv und wollte weiterhin den Zug nicht verlassen, sodass die Beamten den 29-Jährigen aus dem Zug tragen mussten. Hierbei wehrte er sich gegen die Maßnahme, weshalb er Handschellen angelegt bekam. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Wiederstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

