POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.08.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: Lagerhalle in Vollbrand

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Donnerstagnachmittag in Öhringen eine Lagerhalle in Brand. Das Gebäude in der Straße "Im Sichert" stand gegen 14.30 Uhr in Vollbrand und konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Es kam zu einer erheblichen Rauchentwicklung. Zwei nahegelegene Gebäude wurden beschädigt. Es entstand Sachschaden von mehren hunderttausend Euro. Personen wurden nicht verletzt.

