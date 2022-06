Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Geschädigter und Zeugen von Körperverletzung gesucht

Bad Säckingen/Rheinfelden (ots)

Die Bundespolizei sucht den Geschädigten sowie Zeuginnen und Zeugen einer Körperverletzung in einem IRE zwischen Bad Säckingen und Rheinfelden. Der Tatverdächtige konnte durch die Bundespolizei ermittelt werden.

Am Sonntag (26.06.2022) zwischen 19:45 Uhr und 20:01 Uhr soll es im IRE3 in Richtung Basel Badischer Bahnhof zwischen Bad Säckingen und Rheinfelden zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen sein. Der Tatverdächtige soll dem Geschädigten ins Gesicht geschlagen haben. Im weiteren Verlauf soll der Geschädigte auch mittels Kinder-Tretroller geschlagen worden sein. Der Geschädigte soll den Zug in Rheinfelden verlassen haben. Inzwischen konnte durch die Bundespolizei ein 38-jähriger, rumänischer Staatsangehöriger als möglicher Tatverdächtiger identifiziert werden. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht den Geschädigten sowie Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Personen, die den Vorfall beobachtet haben und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

