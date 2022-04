POL-COE: Kreis Coesfeld/Kreispolizeibehörde stellt das Projekt "Kurve kriegen" vor

Coesfeld (ots) - Am 01.04.2022, gegen 2.00 Uhr, erhielt die Polizeileitstelle einen Hinweis auf einen soeben erfolgten Einbruchsversuch in einen Imbiss auf der Bahnhofstraße in Senden. Ein 41-jähriger Lkw-Fahrer aus Oberhausen hatte zwei männliche Personen am Tatort gesehen. Sie seien auf einem Roller über die Bahnhofstraße in Richtung Bösensell geflüchtet, als sie bemerkten, dass sie der Zeuge bemerkt hatte. Zuvor ...

