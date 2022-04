Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bahnhofstraße

Versuchter Einbruch in Imbiss

Coesfeld (ots)

Am 01.04.2022, gegen 2.00 Uhr, erhielt die Polizeileitstelle einen Hinweis auf einen soeben erfolgten Einbruchsversuch in einen Imbiss auf der Bahnhofstraße in Senden.

Ein 41-jähriger Lkw-Fahrer aus Oberhausen hatte zwei männliche Personen am Tatort gesehen. Sie seien auf einem Roller über die Bahnhofstraße in Richtung Bösensell geflüchtet, als sie bemerkten, dass sie der Zeuge bemerkt hatte.

Zuvor hatten die Täter mit einem Einkaufwagen die Fensterscheiben des Imbisses eingeschlagen.

Der Oberhausener kann die Täter wie folgt beschreiben:

Der ZEG beschreibt die Personen wie folgt:

- 14 - 16 Jahre alt - vermutlich beide männlich - dunkle Bekleidung - dunkle Helme - dunkler Roller, Kennzeichen unbekannt

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell