Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.08.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: Auto überschlagen - Frau leicht verletzt

Rund 32.000 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte Person waren die Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmittag bei Bretzfeld. Der 63-jährige Fahrer eines Mercedes befuhr die Heeräckerstraße und wollte nach links auf die Landesstraße 1089 einfahren. Hierbei übersah er wohl die 58-Jährige in ihrem VW, welche der Vorfahrtsstraße in Richtung Bretzfeld folgen wollte. An der Einmündung kollidierten beide Fahrzeuge derart, dass der VW auf dem Dach landete. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

