POL-PDNR: Bei Jugendlichem Drogen aufgefunden

Neuwied - Am 09.08.20222 wurde gegen 00:05 Uhr ein 16 jähriger Jugendlicher in der Bimsstraße kontrolliert. Bei ihm wurden XTC-Tabletten und Marihuanablüten aufgefunden. Die Marihuanablüten waren in Verkaufsportionen verpackt. Weiterhin führte der Beschuldigte ein Taschenmesser, sowie weitere leere Griptütchen mit sich. Nach den Anschlussmaßnahmen wurde der Jugendliche seinen Eltern übergeben.

