POL-PDNR: Motorradfahrer verletzt

Rheinbreitbach (ots) - Am Montagabend wurde der Polizeiinspektion Linz ein aktuell stattfindender Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Rheinbreitbach gemeldet. Noch während der Meldung flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Bewohner haben zuvor festgestellt, wie eine männliche Person eine Fensterscheibe einschlug und so in das Gebäudeinnere gelangte. Aufgrund guter Zeugenhinweise und umfangreicher ...

