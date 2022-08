Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.08.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Unfallflucht mit 20.000 Euro Schaden- Zeugen gesucht

Auf 20.000 Euro beläuft sich der Schaden am Porsche eines 28-Jährigen weil dieser einem unbekannten Fahrer eines schwarzen Geländewagens am Sonntagabend bei Bad Rappenau ausgewichen ist. Der Unbekannte war gegen 20.45 Uhr auf der Landesstraße 528 unterwegs in Richtung Heinsheim. Vermutlich durch sein Handy abgelenkt, schnitt der Mann in einer Linkskurve die Fahrbahn. Der entgegenkommende Porschefahrer wich dem Auto nach rechts aus und prallte mit seinem Sportwagen gegen eine Steinmauer am Fahrbahnrand. Anstatt sich um den Unfall zu kümmern fuhr der Geländewagen davon. Der Fahrer wurde als Mann über 40 Jahre alt mit dunklen Haaren und 3-Tage-Bart beschrieben. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

Obersulm: Zeugen nach Brandstiftung gesucht

Holzpaletten entzündeten Unbekannte am frühen Montagmorgen auf einem Firmengelände in Obersulm-Willsbach. Weil der Firmenbesitzer den Brand schnell bemerkte konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Holzlager verhindert werden. Die Täter legten das Feuer gegen 3 Uhr auf dem Firmengelände in der Löwensteiner Straße und entkamen unerkannt. Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefonnummer 07134 9920, zu melden.

Güglingen: Fünfstelliger Schaden an Jugendzentrum- Zeugen gesucht

Eine Couch und zwei Klappstühle brannten am Sonntagabend an einem Jugendzentrum in Güglingen. Gegen 21 Uhr gerieten die Möbelstücke hinter dem Gebäude im Stadtgraben in Brand. Die Flammen griffen auf das Jugendhaus über und beschädigten die Fassade. Der Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefonnummer 07133 2090, zu melden.

Heilbronn: Polizistin gebissen - Mann greift unter Alkoholeinfluss an

Ein 25-Jähriger hat am Sonntagmorgen in Heilbronn Polizisten bedroht und bespuckt. Weil der Mann Kunden und Mitarbeiter eines Supermarktes im Gebäude des Heilbronner Hauptbahnhofs belästigte, riefen diese die Polizei. Die Beamten erteilten dem Mann gegen 8 Uhr einen Platzverweis und forderten ihn auf zu gehen, als er dem nicht nachkam, wurde der 25-Jährige nach mehrfacher Androhung in Gewahrsam genommen und auf das Polizeirevier Heilbronn gebracht. Dabei beleidigte der offensichtlich stark alkoholisierte Mann die Beamten wohl und drohte damit sie umzubringen. Beim Transport biss der Mann eine Polizeibeamtin. Er musste den Tag in einer Zelle verbringen und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Bad Rappenau: Polizist angespuckt - Frau mit knapp 2,8 Promille

Einen Unfall verursacht und wohl geflüchtet ist eine 51-Jährige am Sonntagabend in Bad Rappenau-Fürfeld. Die Frau war gegen 21 Uhr mit ihrem VW im Drive-In eines Schnellrestaurants in der Wilhelm-Hauff-Straße mit einem anderen PKW kollidiert. Anstatt an der Unfallstelle zu warten, fuhr die 51-Jährige wohl davon und machte sich an ihrer Wohnanschrift an die Arbeit den Unfallschaden zu beseitigen. Hierbei wurde sie von einer Streife angetroffen. Im Gespräch spuckte die Frau einen Polizisten an. Wie ein Alkoholtest ergab, stand die Frau unter Alkoholeinfluss. Knapp 2,8 Promille zeigte der Test. Sie musste mit den Beamten in ein Krankenhaus und eine Blutprobe abgeben. Neben einer Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und Unfallflucht muss sie auch mit einer Anzeige wegen einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte rechnen.

Heilbronn: Mit gestohlenen Kennzeichen vor der Polizei geflüchtet

Mit gestohlenen Kennzeichen flüchtete ein 18-Jähriger auf seinem Roller in der Nacht auf Sonntag in Heilbronn vor der Polizei. Weil seine 17-Jährige Beifahrerin keinen Helm trug, sollte der Roller des jungen Mannes von einer Streife kontrolliert werden. Der Roller mit den beiden Personen war einer Streife gegen 3 Uhr an einer roten Ampel in der Wilhelm-Leuschner-Straße aufgefallen. Als der Rollerfahrer vermutlich erkannte, dass er kontrolliert werden sollte, flüchtete er vor den Beamten. Nach einer Flucht entgegen der Fahrtrichtung in einem Kreisverkehr, durch eine Baustelle und durch die Unterführung eines Spielplatzes, konnte die Streife zunächst die 17-jährige Beifahrerin fußläufig antreffen und den 18-Jährigen in der Folge an seiner Wohnung. Der in der Nähe der Wohnung abgestellte Roller wurde beschlagnahmt und abgeschleppt. Der Rollerfahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell