POL-ESW: Pressebericht vom 17.05.22

Von Fahrbahn abgekommen; Pkw überschlägt sich

Um 14:41 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 55-Jähriger aus Göttingen mit seinem Pkw die B 27 von Bad Sooden-Allendorf kommend in Richtung Eschwege. Kurz vor Albungen geriet er mit dem Pkw aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke auf der Gegenfahrbahn. Anschließend "durchbrach" der Pkw die Leitplanke und kam in der angrenzenden Feldgemarkung auf dem Dach liegend zum Stehen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt, konnte sich aber selbst aus dem Auto befreien. Im Anschluss wurde er in das Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden; die Straßenmeisterei mit der Absicherung der beschädigten Leitplanke beauftragt. Sachschaden: ca. 20.000 EUR.

Unfallfluchten

Zwischen 09:50 Uhr und 11:00 Uhr wurde gestern Vormittag auf dem Parkdeck des Herkules-Marktes in der Augustastraße in Eschwege ein schwarzer VW Polo angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr vermutlich beim Ein-oder Ausparken gegen den rechten vorderen Kotflügel des Polos, an dem dadurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Eine 20-jährige Eschwegerin befuhr gestern Nachmittag, um 17:55 Uhr, die Thüringer Straße in Eschwege stadteinwärts. In einer Rechtskurve kam ihr ein schwarzer Pkw Skoda mit ESW-Kennzeichen entgegen, der zu weit links und somit auf der Gegenfahrbahn unterwegs war. Dadurch musste die 20-Jährige ausweichen und beschädigte sich dabei die Felgen ihres Autos auf der Beifahrerseite an der dortigen Bordsteinkante. Schaden: ca. 500 EUR.Eine Berührung der beiden Fahrzeuge fand nicht statt. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Fahrer von Crossmaschine flüchtet zu Fuß

Um 21:55 Uhr beabsichtigte gestern Abend eine Streife der Polizeistation Sontra eine Crossmaschine ohne Kennzeichen zu kontrollieren, die vor dem eingezäunten Basketballfeld in der Jahnstraße in Sontra abgestellt war. Bei der Ansprache flüchtete der mutmaßliche Fahrer zu Fuß in das angrenzende Waldstück und ließ seine Crossmaschine der Marke "XGroup" mit der Nummer 30 zurück. Dieses wurde vorerst sichergestellt und zunächst eine Verkehrsstrafanzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen Unbekannt eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter Tel.: 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Ca. 11.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich am gestrigen Montagmorgen auf der K 43 ereignet hat. Um 07:04 Uhr fuhr ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau von Rommerode in Richtung Velmeden. Dabei kam er mit dem Auto nach rechts von der Kreisstraße ab, fuhr in den Graben und prallte mit dem Fahrzeug gegen einen Wasserdurchlass aus Beton. Im Anschluss überschlug sich das Auto und kam zwischen Graben und angrenzender Wiese zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt; der Pkw musste abgeschleppt werden.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte heute Morgen, um 07:06 Uhr, ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Rosdorf, der auf der L 3238 zwischen Mollenfelde und Hübenthal unterwegs war. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR.

