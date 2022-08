Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.08.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Jugendliche beschädigen und stehlen Kunst

Jugendliche beschädigten in der Nacht auf Samstag mehrere Skulpturen und nahmen diese teilweise mit. Zeugen beobachteten wie eine Gruppe Jugendlicher an der Tauberbrücke in Wertheim sich über die dortigen Kunstskulpturen hermachten. Die alarmierten Polizeibeamten konnten mehrere Jugendliche, auf die die Täterbeschreibung passte, im Wertheimer Stadtbereich antreffen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Fall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Niederstetten: Radfahrer angefahren

Verletzungen erlitt ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Niederstetten. Gegen 15.30 Uhr war der 66-jährige Mann mit seinem Rad in der Frickentalstraße unterwegs. Hierbei wurde er von einem entgegenkommenden Citroen C1 eines 61-Jährigen bei tiefstehender Sonne übersehen. Als der Autofahrer mit seinem Wagen nach links in den Frickentalplatz einbog, prallte das Gefährt gegen den Radfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der Radler auf das Auto aufgeladen und stürzte anschließend. Der 66-Jähirgen kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Insgesamt entstand Sachschaden von knapp 2.000 Euro.

Creglingen: Fahrradunfall - Zeugen gesucht

Zur genauen Klärung der Ursache eines Verkehrsunfalls in Creglingen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. In der Nacht auf Montag war ein 65-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Münsterseestraße unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen kam der Mann in einer Rechtskurve von seiner Fahrbahn ab und prallte auf der linken Seite der Straße gegen eine Straßenlaterne. Der Radfahrer wurde so schwer bei dem Unfall verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zu dem Ereignis machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell