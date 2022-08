Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 34-Jähriger bei Auffahrunfall verletzt

Attendorn (ots)

Am Donnerstagmorgen (11. August) hat sich gegen 07:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L539 in Biggen ereignet. Dort befuhr ein 21-Jähriger die Straße in Richtung Heggen. Aufgrund des dichten Verkehrs bremste der vor ihm fahrende Pkw-Fahrer sein Auto ab. Der Fahranfänger realisierte dies zu spät und fuhr auf. Durch die Kollision wurde der vorrausfahrende 34-Jährige verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell