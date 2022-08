Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Polizei Hagen - Durchsuchungseinsatz wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz in Attendorn

Attendorn (ots)

Am heutigen Mittwoch (10.08.2022) fand an der Wohnanschrift eines 69-jährigen Mannes in Attendorn ein Durchsuchungseinsatz der Polizei Hagen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz statt. Durch umfangreiche Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann im Besitz mehrerer Kriegswaffen, Kriegswaffenteile, Kriegswaffenmunition sowie weiterer Waffen sein könnte. Bei einer Durchsuchung der Wohnung und des Grundstücks des Tatverdächtigen fanden sie diverse Waffen, Waffenteile und Munition. Eine abschließende Bewertung dieser aufgefundenen Gegenstände bezüglich eines möglichen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz steht nach derzeitigem Stand der Ermittlungen noch aus. Der 69-jährige Mann wurde vorläufig festgenommen und wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Siegen im weiteren Verlauf einem Haftrichter vorgeführt. Weitere Anfragen werden derzeit nicht beantwortet.

