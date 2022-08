Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen gesucht: Reifen manipuliert

Olpe (ots)

Bereits am Freitag (5. August) hat sich gegen 17 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Oberschelder Straße in Siegen-Oberschelden ereignet. Im Bereich einer Kurve fiel dabei der hintere rechte Reifen eines Kombis ab, worauf der Pkw an der Örtlichkeit von der Straße abkam und verunfallte. Dabei entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Aufgrund vorangegangener Ermittlungen geht die Polizei derzeit davon aus, dass die Reifen vor Fahrantritt manipuliert wurden. Das Auto war unmittelbar vor Fahrtantritt im Postweg in Lütringhausen geparkt. Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Reifen manipuliert wurden, während der Geschädigte sich auf der Arbeit befand. Die Arbeitsstätte befindet sich in der Ihnestraße in Meinerzhagen. Bei dem Pkw handelt es sich um einen schwarzen BMW 530D.

Die Polizei bittet Zeugen, welche Hinweise geben können, sich mit dem Verkehrskommissariat in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-4112 zu melden.

