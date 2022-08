Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Jugendlicher bei Verkehrsunfall verletzt

Olpe (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw hat sich am Dienstag (9. August) gegen 17:30 Uhr auf der Erzbergerstraße ereignet. Dabei befuhr ein 14-Jähriger mit seinem Fahrrad den Kreisverkehr "Erzbergerstraße/ Kurfürst-Heinrich-Straße". Zeitgleich bog ein 51-jähriger Pkw-Fahrer in diesen ein. Beim Einfahren in den Kreisverkehr stieß er mit dem jungen Fahrradfahrer zusammen. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung verlassen.

