Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Unfallflucht gesucht

Olpe (ots)

Ein Unfall im Begegnungsverkehr hat sich am Dienstag (9. August) gegen 16:35 Uhr auf der Straße "Bahnbetriebswerk" ereignet. Dabei befuhren zwei Autos in entgegengesetzter Richtung die Straße. Als die Fahrzeuge aneinander vorbeifuhren kam es an einer Engstelle zum Zusammenstoß der Spiegel. Dabei zersplitterte das Spiegelglas eines Opel Astra und verletzte den 20-jährigen Pkw-Fahrer. Der zweite Unfallbeteiligte hielt nach der Kollision nicht an und fuhr in Richtung Olper Straße davon. Bei dem flüchtigen Autofahrer soll es sich um einen 40 bis 50 Jahre alten Mann handeln. Dieser fuhr einen blauen Mini Cabrio mit Olper Kennzeichen. Der 20-Jährige lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

