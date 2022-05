Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus - keine verletzten Personen

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 05. Mai 2022, 19:06 Uhr, Straßburger Straße, Derendorf

In einem Mehrfamilienhaus kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Kellerverschlag im Kellergeschoss. Von der Feuerwehr wurden zehn Personen betreut. Menschen kamen nicht zu Schaden.

In den frühen Abendstunden meldete ein Anrufer über die Notrufnummer 112 einen brennenden Keller in einem Mehrfamilienhaus in Derendorf. Sofort alarmierte der Leitstellendisponent mehrere Feuerwehr- und Rettungsdiensteinheiten zu der gemeldeten Adresse. Als nur drei Minuten später die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, quoll dichter Brandrauch aus einem Kellerschacht. Sofort entsendete der Einsatzleiter einen Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung in den Keller. Zeitgleich kontrollierte ein zweiter Trupp unter Atemschutz den leicht verrauchten Treppenraum und die Drehleiter kontrollierte die Wohnungen von außen. Parallel mit den Löschmaßnahmen im Keller wurde mittels Hochleistungslüftern der Treppenraum vom giftigen Brandrauch befreit. Vorsorglich untersuchten Notfallsanitäter der Feuerwehr vier Bewohner auf eine Rauchgasvergiftung. Alle Bewohner des Gebäudes blieben unverletzt und mussten nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Weitere Feuerwehrkräfte kontrollierten die Nachbargebäude auf giftigen Brandrauch und konnten schnell Entwarnung geben. Nach drei Stunden fuhren die letzten der rund 40 Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurück. Aufgrund der unklaren Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

