Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall und Widerstand unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Lennestadt (ots)

Einen Einsatz mit dem Stichwort "Randalierer" hat die Polizei am Mittwochabend (10. August) gegen 19:30 Uhr erhalten. Die Einsatzkräfte trafen im Hechtweg in Maumke einen 54-Jährigen an, der unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand und sehr aggressiv auf die Polizisten reagierte. Unter anderem beleidigte er die Beamten und verhielt sich unkooperativ. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest wies ein Ergebnis von knapp 2 Promille auf. Ein Drogenvortest konnte nicht durchgeführt werden. Zur Blutprobenentnahme brachten ihn die Beamten den Mann zur Polizeiwache. Bei der Zuführung sperrte er sich gegen die Maßnahmen und verletzte eine Beamtin leicht am Bein. Sie verblieb dienstfähig. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Beschuldigte in Gewahrsam genommen.

Im Zuge der Ermittlungen stellten die Beamten vor Ort fest, dass der 54-Jährige zuvor mit einem Auto in eine Mauer und in eine Hecke gefahren ist. Dort entstand leichter Sachschaden. Den 54-Jährigen erwartet ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Wiederstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell