Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss am Steuer

Lennestadt (ots)

Am Donnerstag (10. August) wurde der Leitstelle der Polizei Olpe ein in Schlangenlinien fahrender Transporter auf der Kölner Straße in Grevenbrück gemeldet. Zeugen hatten beobachtet, wie der Fahrzeugführer mehrfach die Straße in beide Richtungen befuhr und andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Im Anschluss hatte er dann den Wagen auf einem Parkplatz geparkt und dabei ein dort stehendes Auto beschädigt. Im Anschluss trank er nach Zeugenaussagen Alkohol. Die Polizisten trafen den 20-Jährigen vor Ort an. Sie stellten bei der Kontrolle fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Aufgrund der Zeugenaussagen geht die Polizei derzeit davon aus, dass der Beschuldigte bereits vor Fahrantritt Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Der 21-Jährige wurde zur Blutprobenentnahme auf die Polizeiwache in Lennestadt gebracht. Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen Trunkenheit, Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen Gefährdung im Straßenverkehr.

