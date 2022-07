POL-NI: Stadthagen: Angeschlossenes Kettcar entwendet

Bücken (ots) - Bereits am 30.06.22, in der Zeit zwischen 10.00 - 11.45 Uhr, kam es im Koksbruch in Bücken zu einer Verkehrsunfallflucht. An einer Grundstückszufahrt wurde ein gemauerter Grundstückspfeiler beschädigt, sodass dieser abbrach. Der Schaden könnte vermutlich durch ein größeres Transportfahrzeug o.ä beim Rangieren entstanden sein. Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei Hoya unter Tel. 04251-934640 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

