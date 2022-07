Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Zwei Raubdelikte am Wochenende im Stadtgebiet - Polizei intensiviert Streifentätigkeit

Nienburg (ots)

(Haa) Am vergangenen Wochenende kam es in der Innenstadt von Stadthagen zu zwei Raubdelikten.

Am Samstag Nachmittag waren zwei 14-jährige Jugendliche aus Stadthagen in der Straße am Kirchhof unterwegs, als sie von einer Gruppe Jugendlicher angesprochen und darum gebeten wurden, Kleingeld zu wechseln.

Als die beiden Stadthäger der Bitte nicht nachkommen konnten, versuchte einer der Täter dem Opfer einen 10EUR-Schein aus dem Portemonnaie zu reißen. Als der 14-Jährige den Geldschein festhielt, wurde er von den anderen Gruppenmitgliedern ins Gesicht geschlagen und gegen den Kopf getreten. Der Geldschein zerriss und die beiden Opfer konnten aus der Situation über den Marktplatz flüchten. Erst in der Bahnhofstraße, in Höhe des dortigen Kinos, fühlten sie sich sicher genug, um die Polizei zu verständigen.

Beide Jugendliche zogen sich durch die Schläge und Tritte Verletzungen im Gesicht zu. Sie begaben sich noch am gleichen Tag in Begleitung ihrer Eltern in ärztliche Behandlung.

Die alarmierten Beamten leiteten umgehend eine Fahndung nach den flüchtigen Tätern ein. Die Opfer beschrieben sie als zwischen 16 und 18 Jahren alt und einer bekleidet mit einem hellen Jogginganzug,ein anderer mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Oberteil. Ein Jugendlicher hatte eine türkisfarbene Adidassporthose, ein weiterer Täter ein türkisfarbenes Oberteil getragen.

Im Zuge der Fahndung konnten gegen 19:00 Uhr zwei 14 und 15-jährige Jugendliche, auf die die Täterbeschreibung passte, an der Bahnhofstraße angetroffen werden. Inwiefern sie mit dem Raub in Verbindung stehen, wird derzeit geprüft.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (03.07.2022) kam es im Schlosspark in Stadthagen zu einem weiteren Raub zum Nachteil zweiter Männer.

Die beiden 34 und 24-jährigen Männer hielten sich gegen 00:09 Uhr auf einer Bank im unbeleuchteten Teil des Schlossparks auf. Eine sieben bis achtköpfige Gruppe junger Männer kam auf die beiden zu und fragten sie nach Zigaretten und Bargeld. Der Lindhorster und der Stadthäger gingen nicht auf die Bitte ein und forderten die Gruppe auf weiterzugehen. Daraufhin schlugen und traten die unbekannten Männer unvermittelt und mehrfach auf die beiden Opfer ein. Einer der Täter griff im Zuge der Schläge nach dem Rucksack des 24-Jährigen.

Nachdem die Täter nach kurzer Zeit von ihren Opfern abließen, entfernten sie sich in Richtung der Habichthorster Straße.

Die beiden Männer hatten noch versucht sie zu verfolgen, verloren diese dann aber im Schlossgarten, in Höhe des Lusthauses, aus den Augen.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten die Beschuldigten trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr antreffen.

Bei den flüchtigen Tätern soll es sich nach den Angaben der Opfer um junge Männer im Alter von 16- 20 Jahren gehandelt haben. Aufgrund der Dunkelheit hatten diese die Personen aber nur unzureichend erkennen können.

Der entwendete Rucksack konnte in der Nähe der Tatörtlichkeit aufgefunden werden. Die Täter hatten aus dem im Rucksack verstauten Portemonnaie Bargeld entnommen und beides dann im Anschluss weggeworfen.

Die beiden Männer wurden durch die Tat verletzt. Sie begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Die Ermittler in Stadthagen suchen jetzt nach Zeugen, die Hinweise zu den beiden Raubdelikten geben können. Diese werden unter 05721/4004 0 entgegengenommen.

In den vergangenen Wochen kam es trotz der regelmäßigen Präsenzstreifen durch die Polizei Stadthagen wieder zu Raubstraftaten im Innenstadtbereich.

"Wir haben unsere Streifentätigkeit im Bereich rund um die Innenstadt nochmal intensiviert und führen gezielte Kontrollen mit Unterstützung von Beamtinnen und Beamten der Verfügungseinheit und der Bereitschaftspolizei durch", so der Leiter des Kommissariats Stadthagen Frank Münch. "Des Weiteren stehen wir im engen Austausch mit dem Landkreis, der AWO und den Stadthäger Schulen."

