Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Neustrelitz (ots)

Am 09.10.2021 gegen 14:55 Uhr kam es auf der L25 zwischen den Ortschaften Mirow und Neustrelitz zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 49-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Kia befuhr die L35 aus Richtung Mirow kommend in Richtung Neustrelitz. Auf Höhe des Abzweiges nach Blankenförde beabsichtigte er nach links in Richtung Blankenförde abzubiegen. Dieses beachtete der hinter ihm fahrende 50-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Motorrades Suzuki zu spät. Um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu vermeiden, bremste der Motorradfahrer sein Fahrzeug sehr stark ab. Auf Grund der hohen Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte mit diesem. Hierbei wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus von Neustrelitz gebracht werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen. Der entstande Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf ca. 300,-EUR. Zu einem Zusammenstoß mit dem PKW Kia kam es nicht.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

