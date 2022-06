Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220624.8 Itzehoe: Versuchter Raub auf zwei Schüler

Itzehoe (ots)

Am Donnerstagnachmittag haben zwei Jugendliche versucht, in Itzehoe von zwei Schülern Wertgegenstände zu erlangen. Da die Jungen jedoch nichts Brauchbares bei sich hatten, ließen die Täter von ihnen ab. Einen von ihnen nahm die Polizei später fest.

Gegen 15.50 Uhr haben zwei Jugendliche in der Straße Hinter dem Klosterhof in Höhe des Kinos einen 14- und einen 15-Jährigen bedrängt, festgehalten und unter Vorhalt eines Messers versucht, aus den mitgeführten Taschen etwas zu rauben. Offensichtlich fanden die Täter jedoch nichts, was des Mitnehmens wert gewesen wäre, so dass sie von ihren Opfern abließen. Während die beiden Täter sich mit den Geschädigten beschäftigen, schienen zwei weitere junge Männer abgesetzt das Geschehen zu beobachten. Vermutlich, so die Geschädigten, stand das Duo in einiger Entfernung Schmiere.

Im Rahmen der Fahndung trafen Beamte einige Zeit später einen Tatverdächtige im Bereich der Innenstadt an. Er war 15 Jahre alt und kam aus Glückstadt. Die Ermittlungen nach den weiteren Beteiligten dauern an.

Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich bei der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell