POL-IZ: 220624.7 Landscheide: Einbruch in Sportlerheim

Landscheide (ots)

Innerhalb der letzten Tage sind Unbekannte in ein Sportlerheim in Landscheide eingestiegen. Sie entwendeten Bargeld und richteten einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum vom 18. Juni 2022 bis zum gestrigen Donnerstagvormittag suchten Einbrecher das Sportheim in der Flethseer Straße auf. Sie drangen gewaltsam über eine Tür in das Objekt ein und entwendeten aus einem Getränkeautomaten und aus einer Kasse etwa 200 Euro. Die Höhe des angerichteten Sachschadens dürfte bei etwa 800 Euro liegen.

Hinweise auf die Eindringlinge gibt es bis jetzt nicht. Zeugen sollten sich daher an die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

