POL-IZ: 220624.6 Itzehoe: Einbrecher kam über Nacht

Heide (ots) - Am Donnerstagabend ist es in Heide im Zuge eines Streits zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 26-Jährigen gekommen. Die erlitt einige Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte eine Heiderin, ihre Kinder von einer 36-jährigen Frau in der Gorch-Fock-Straße abzuholen. Weil die Frau allerdings ihre Tür ...

