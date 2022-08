Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - 22-Jährige kommt ins Schleudern

Smart ist Totalschaden

Ulm (ots)

Gegen 01.30 Uhr befuhr eine 22-Jährige am Samstag mit ihrem Smart die Bundesstraße B311von Einsingen in Richtung Donautal. Sie kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde mehrfach zwischen dem dortigen Graben und der Leitplanke hin- und her geschleudert. Nach etwa 150 Metern blieb der Smart dann stehen. Die 22-Jährige stieg selbständig aus dem total beschädigten Smart aus. Sie wurde vorsorglich in eine Klinik eingeliefert. Es entstand ein Gesamtschaden von 7.000 Euro. Die 22-Jährige sieht nun einer Ordnungswidrigkeitenanzeige entgegen.

+++++++++++++++++++++ 1555510

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell