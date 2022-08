Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - 69-Jähriger fährt in Kreuzung ein und übersieht 42-Jährigen

Trotz Totalschaden zum Glück keine schweren Verletzungen

Ulm (ots)

Gegen 22 Uhr befuhr am Freitag ein 69-Jähriger mit seinem Audi die Landstraße 283 von Reichenbach kommend. An der Einmündung Sattenbeuren wollte er nach links in Richtung Bad Buchau auf die Landesstraße 275 einbiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden 42-Jährigen in seinem Seat. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Durch den Aufprall lösten beim Seat die Frontairbags aus. Der 42-jährige Fahrer trug zum Glück nur leichte Verletzungen davon. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Der 69-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen.

