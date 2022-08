Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Radfahrer gestürzt

Ulm (ots)

Ein 23-jähriger Radler befuhr am Freitag, gegen 21.10 Uhr, einen Verbindungsweg vom Friedhof Burgberg zur Kreisstraße. Vermutlich kam er wegen der Verschmutzungen auf dem Weg zu Fall. Er zog sich eine schwere Kopfverletzung zu und musste stationär in einer Klink aufgenommen werden. Der Mann trug keinen Helm. Der Schaden am Rad wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

