Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Unerlaubter Tierhandel

Ulm (ots)

Gegen 16.45 Uhr, überprüften die Beamten am Freitag eine Anzeige wegen Tierhandel. Dabei konnten sie in einem Schaufenster in der Friedrichstraße eine Katzenmutter mit fünf Welpen feststellen. Die Welpen wurden für 650 Euro zum Kauf angeboten. Der 44-jährige Ladeninhaber konnte keine Erlaubnis für Tierhandel vorweisen. Die Tiere wurden aus dem Schaufenster entfernt. Der Ladeninhaber wird zur Anzeige gebracht.

