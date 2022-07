Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 24.07.2022

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbek. Täter einen an der Außenwand eines Gebäudes befindlichen Zigarettenautomaten in der Fridtjof-Nansen-Straße in Delmenhorst auf und entwendeten eine unbek. Menge Zigarettenschachteln. Die Schadenshöhe wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Delmenhorst unter der Tel. 04421-1559-115 entgegen.

Delmenhorst: Trunkenheitsfahrt

Am 23.07.2022, um 19.08 Uhr, wurde ein 28-jähriger PKW-Fahrer aus Polen in der Straße Am Stadion in Delmenhorst angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss steht. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Delmenhorst: Trunkenheitsfahrt

Am 23.07.2022, um 09.50 Uhr, wurde ein 40-jähriger PKW-Fahrer (aus Steimbke) im Reinersweg in Delmenhorst angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss steht. Ein Test am gerichtsverwertbaren Alkomaten in der Wache ergab eine Alkoholbeeinflussung von 0,30 mg/l. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

