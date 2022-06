POL-SE: Sülfeld - BMW gestohlen - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots) - Zwischen Samstagvormittag und Montagvormittag (13.06.2022) ist es auf einem Anwohnerparkplatz in Höhe der Rethwiese 32 in Pinneberg zu einem Parkunfall gekommen, bei dem ein grauer Toyota Aygo am Heck beschädigt wurde. Der Kleinwagen wurde dabei mit der Front in eine angrenzende Hecke geschoben. Die Unfallermittler des Polizeireviers Pinneberg bitten unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise zum ...

