POL-FR: Emmendingen: Lkw kollidiert mit Straßenlaterne - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Sonntagmorgen wurde gegen 06.50 Uhr ein Brand eines Einfamilienhauses in St. Blasien, an der L 149 gemeldet. Die L 149 musste für die Löscharbeiten, die aktuell noch andauern, voll gesperrt werden. Ob in dem Einfamilienhaus noch Personen wohnhaft waren, ist aktuell Gegenstand von Ermittlungen. Über Verletzte ist bislang nichts bekannt. Die Brandursache ist bislang unklar. Bei neuen Erkenntnissen ...

