POL-FR: Gebäudebrand in einem Einfamilienhaus - Sankt Blasien

Freiburg (ots) - Der Polizei wurde am heutigen Samstag, den 15.10.2022, in den Abendstunden folgender Sachverhalt bekannt: Durch Unbekannte wurde in der Pfarrkirche "Mariä Himmelfahrt" in Wasenweiler an mehreren Stellen vorsätzlich versucht, Feuer zu legen, u.a. im Bereich der Sitzbänke, am Beichtstuhl und am ...

mehr