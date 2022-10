Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald -- Ihringen -- Brandschaden in einer Kirche in Wasenweiler - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Der Polizei wurde am heutigen Samstag, den 15.10.2022, in den Abendstunden folgender Sachverhalt bekannt:

Durch Unbekannte wurde in der Pfarrkirche "Mariä Himmelfahrt" in Wasenweiler an mehreren Stellen vorsätzlich versucht, Feuer zu legen, u.a. im Bereich der Sitzbänke, am Beichtstuhl und am Altar.

Wenngleich der Sachschaden überschaubar erscheint, war es möglicherweise nur dem Zufall geschuldet, dass es zu keinem größeren Unglück kam. Diesen Umstand prüft nun die Polizei und hat daher die Ermittlungen aufgenommen.

Wer am Samstag, den 15.10.2022, zwischen 11:00 und 18:00 Uhr, entsprechende Wahrnehmungen im Bereich der Kirche gemacht hat, möge sich bitte rund um die Uhr beim Polizeirevier Breisach melden, Tel. 07667 91170.

