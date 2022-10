POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald - Bötzingen -- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss -- Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Emmendingen: Ein bereits polizeilich bekannter 21-jähriger Beschuldigter wurde am frühen Freitagmorgen in Emmendingen festgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begab er sich am 14.10.2022 gegen 00:10 Uhr am Hauptbahnhof Freiburg in einen Regionalexpress in Richtung Karlsruhe. Im Zug soll der Beschuldigte dann eine männliche Person zunächst ...

