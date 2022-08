Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gesuchte Person am Bahnhof Rastatt festgestellt

Rastatt (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich wurde heute am frühen Morgen ein gesuchter 26-jähriger Afghane vor dem Bahnhof Rastatt festgenommen. Der Mann hatte mehrere Geldbußen nicht bezahlt, daraufhin wurde durch das Gericht ein Vollstreckungshaftbefehl erlassen. Er sollte 395 Euro Geldbuße zahlen oder für 7 Tage in Erzwingungshaft gehen. Da er die Geldbuße nicht bezahlen wollte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

