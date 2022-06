POL-MFR: (800) Polizeibeamte beleidigt und verletzt

Erlangen (ots) - Am Samstagvormittag (25.06.2022) zeigte sich ein unbekannter Mann vor einer Joggerin in schamverletzender Weise. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 11:00 Uhr war die Frau "Am Erlanger Weg" joggen, als ihr in einem kleinen Waldstück ein Mann auffiel, der entgegen der heißen Temperaturen sehr warm angezogen war. Aus einiger Entfernung starrte er dann die Joggerin bereits an und zog unvermittelt die Hose ...

mehr