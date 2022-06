POL-MFR: (797) Exhibitionist belästigte junge Frau - Zeugenaufruf

Bad Windsheim (ots) - Am Samstagabend (25.06.2022) wurde in Bad Windsheim ein Mann während eines Streits mit einem Messer verletzt. Ein 44-jähriger Tatverdächtiger konnte festgenommen werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand gerieten gegen 22:30 Uhr zwei Männer im Alter von 44 und 54 Jahren in einer Wohnung in der Metzgergasse zunächst verbal in Streit. Die ...

