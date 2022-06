Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Strohballen beladener Anhänger durch Brand zerstört - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Montagabend (13.06.2022) im Gewann Mönchberg ein mit Strohballen beladener Anhänger in Brand geraten und zerstört worden. Passanten entdeckten gegen 20.25 Uhr das Feuer in der Nähe der Rotenberger Steige und wählten den Notruf. Die alarmierte Feuerwehr löschte daraufhin den Brand, jedoch wurden sowohl der landwirtschaftliche Anhänger als auch mehrere Strohballen durch das Feuer zerstört. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

