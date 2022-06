Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Scheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Unbekannte sind am Sonntag (12.06.2022) in ein Auto eingebrochen, das in der Mühlhäuser Straße geparkt war. Der Fahrer stellte den weißen VW Caddy gegen 13.00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 240 ab. Als er gegen 19.00 Uhr wieder zurückkam, stellte er fest, dass die Scheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen war und zwei Geldbeutel mit zirka 300 Euro Bargeld fehlten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

