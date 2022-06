POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Ladendiebe festgenommen

Stuttgart-Ost (ots) - Ein unbekannter Mann ist in der Nacht zum Montag (13.06.2022) in eine Wohnung eingebrochen, die an der Rotenbergstraße in der Nähe zur Schwarenbergstraße liegt und hat dort den Bewohner angegriffen. Der Einbrecher kletterte gegen 00.50 Uhr die Hausfassade hoch und stieg im ersten Obergeschoss über ein geöffnetes Fenster in die Wohnung ein. ...

mehr