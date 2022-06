Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auf frischer Tat ertappter Wohnungseinbrecher greift Senior an - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein unbekannter Mann ist in der Nacht zum Montag (13.06.2022) in eine Wohnung eingebrochen, die an der Rotenbergstraße in der Nähe zur Schwarenbergstraße liegt und hat dort den Bewohner angegriffen. Der Einbrecher kletterte gegen 00.50 Uhr die Hausfassade hoch und stieg im ersten Obergeschoss über ein geöffnetes Fenster in die Wohnung ein. Während er die Wohnung durchsuchte, überraschte ihn der betagte Bewohner. Der Täter griff den Senior an und brachte ihn in einen Nebenraum. Im Anschluss wollte er über das Treppenhaus flüchten, wo ihm allerdings eine Nachbarin entgegenkam, die sich aufgrund der lauten Geräusche nach dem Senior erkundigen wollte. Der Einbrecher schlug daraufhin die Tür zu, nahm ein Mobiltelefon sowie ein Tablet an sich und flüchtete über das noch offenstehende Fenster. Er rannte im Anschluss in Richtung Ostendplatz davon. Der Tatverdächtige soll 25 bis 30 Jahre alt, 170 bis 175 Zentimeter groß sein und eine helle Haut sowie eine sportliche Figur haben. Er trug Bart und soll dunkle Haare mit blonden Strähnen haben, die an der Seite kurz geschnitten und oben länger waren. Er trug ein lilafarbenes T-Shirt mit einem schwarzen Aufdruck, eine dunkle kurze Hose sowie Turnschuhe. Sein Komplize, der mutmaßlich vor dem Haus Schmiere stand, soll zirka 30 Jahre alt sein, einen dunklen Teint und kurze schwarze Haare haben. Er war schwarz gekleidet und trug vermutlich weiße Schuhe. Darüber hinaus soll er Englisch gesprochen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

