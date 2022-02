Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisierter Motorradfahrer wird ausgeraubt

Speyer (ots)

Am Sonntag kurz vor 22:00 Uhr wurde ein 21-jähriger Motorradfahrer ausgeraubt, als er sich an einer Tankstelle in der Bahnhofstraße befand. Nachdem der Mann aus Oftersheim mit mehreren jungen Männern ins Gespräch kam, gestattete er ihnen eine Probefahrt mit seinem Motorrad. Im Anschluss nutze die Gruppe eine günstige Gelegenheit, um dem 21-Jährigen Bargeld aus der Hosentasche zu stehlen. Als er das bemerkte, stießen ihn die jungen Männer im Alter von 20 bis 22 Jahren zu Boden und flüchteten mit einem PKW. Bei dem Sturz zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu. Da er mit 2,4 Promille unterwegs war, ist er nicht nur 150 Euro, sondern auch seinen Führerschein los. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

