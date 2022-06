Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Ladendieb wehrt sich gegen das Festhalten

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagabend (10.06.2022) einen 44 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der Waren in einem Lebensmittelgeschäft an der Kronenstraße gestohlen und sich anschließend gegen sein Festhalten gewehrt haben soll. Der 44-Jährige ging gegen 19.30 Uhr in das Geschäft und steckte sich vier Getränkedosen in seinen Rucksack. Beim Verlassen des Kassenbereichs, ohne zu bezahlen, sprach ihn der 21 Jahre alte Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes an, der den Vorgang zuvor beobachtet hatte. Der Mann wollte daraufhin offenbar flüchten, woraufhin ihn der 21-Jährige festhielt. Dabei schlug der 44-Jährige in Richtung des Angestellten, sodass es in der Folge zu einem Gerangel kam. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den offenbar unter Alkoholeinfluss stehenden Tatverdächtigen vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ließen sie ihn wieder auf freien Fuß.

