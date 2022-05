Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) Grauen Audi auf der Gartenstraße beschädigt (10.05.2022)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag, zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr, einen auf der Gartenstraße auf Höhe der Einmündung zur Höhenstraße am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen Audi A6 an der rechten Front, der Beifahrertür und dem Außenspiegel beschädigt. Die Höhe des Schadens dürfte im Bereich von rund 1.000 Euro liegen. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Stockach, unter der Tel. 07771 9391-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell