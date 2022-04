Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte dringen in Garage ein - Eine Person verletzt #polsiwi

Siegen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (12.04.2022), gegen 03:15 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Garage in der Straße "In der Winchenbach" in Siegen eingedrungen. Eine Person wurde dabei verletzt.

Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zur Garage und zu dem darin befindlichen Skoda. Als sie auf den 26-jährigen Hausbewohner trafen, versuchte dieser, einen der Täter festzuhalten. Die Unbekannten traten und schlugen auf den 26-Jährigen ein. Dieser wurde verletzt. Die Täter flüchteten Richtung Leimbachstraße. Aus der Garage und dem PKW wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet.

Einer der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 1,80m bis 1,85m groß - sportliche Statur - OP-Maske - graue Mütze

Die Siegener Kriminalpolizei bittet Zeugen um weitere Hinweise unter der 02732/909-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell