Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Offener Dachstuhlbrand in Wohnhaus im Neuweiler Ortsteil Zwerenberg. Keine Verletzten Personen.

Neuweiler (Kreis Calw) (ots)

Am Freitag gegen 13.45 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle (ILS) in Calw die Feuerwehrwehren Neuweiler und Altensteig zu einem Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus. Im Laufe der Löscharbeiten entwickelte dieser sich zum offenen Dachstuhlbrand. Die Neuweiler Feuerwehr alarmierte einzelne Abteilungen nach. Im Einsatzverlauf waren dann mit der Abdeckung des Grundschutzes alle Neuweiler Abteilungen im Einsatz. Von einer Dachhälfte ist rund die hälfte abgebrannt. In Summe waren insgesamt 16 Atemschutztrupps in und an dem Wohnhaus mit der Brandbekämpfung unter schwerem Atemschutz beauftragt. Die Überlandhilfe aus Altensteig brachte die Drehleiter in Stellung und löschte zusätzlich von außen.

"Wir sind froh, dass es keine Verletzten gab meinte der Neuweiler Einsatzleiter und Kommandant Anton Höschle. Der Einsatz lief aus meiner Sicht sehr gut, wenn man bedenkt, dass wir jetzt zwei Jahre Corona bedingt nicht geübt haben. Anfänglich war kurz unklar ob noch Personen in dem brennenden Haus waren. Dies hat sich nicht bestätigt, somit konnten wir uns auf die Brandbekämpfung konzentrieren", so der Einsatzleiter weiter

Auch Neuweilers Bürgermeister Martin Buchwald informierte sich am Einsatzort. Der neue Kreisbrandmeister für den Landkreis Calw, Dirk Patzelt, hatte an seinem ersten Tag, in seinem neuen Amt, gleich den ersten Einsatz. Er unterstützte die Einsatzleitung vor Ort.

Die Brandursache und die Höhe des Schadens ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Feuerwehren waren mit rund 110 Kräften und 16 Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst und der DRK-Ortsverein Neubulach/ Neuweiler waren mit sieben Kräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Der Polizeiposten und die Kriminalpolizei aus Calw eilten mit fünf Beamten und drei Fahrzeugen an die Einsatzstelle.

