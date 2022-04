Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 21-jähriger Fahrradfahrer verletzt - PKW ist flüchtig. Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Die Polizei erhielt gestern (11.04.2022) im Nachgang Kenntnis über einen Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer.

Aufgrund der Befragung des 21-jährigen Geschädigten ist es vermutlich gestern Morgen gegen 08:30 Uhr, in der Schulstraße in Bad Berleburg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 21-jährige Fahrradfahrer befuhr nach eigenem Bekunden die Straße Berlebach in Richtung Schlosspark. In einer Kurve in Höhe des Schlossparks sei ihm ein BMW mit überhöhter Geschwindigkeit entgegengekommen. Eine bislang unbekannte Fahrerin sei mit ihrem PKW auf die Fahrbahn des 21-Jährigen geraten. Um eine Kollision zu vermeiden, sei er mit seinem Fahrrad stark nach rechts Richtung Fahrbahnrand ausgewichen. Der 21-Jährige stürzte und verletzte sich.

Nach Aussagen des Geschädigten habe es sich bei dem Fahrzeug um eine schwarze BMW Limousine älteren Baujahres gehandelt. Die Fahrerin habe einen blonden Pferdeschwanz getragen. Er schätze sie auf Mitte 30.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet um Hinweise, insbesondere zu dem Unfallgeschehen, unter der Rufnummer 02751 909-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell