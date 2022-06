Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 24-Jähriger nach versuchter Vergewaltigung in Haft

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (11.06.2022) einen 24 Jahre alten Mann festgenommen, der eine 24-jährige Frau im Bereich des Max-Eyth-Sees verletzt und versucht haben soll, diese zu vergewaltigen. Die 24-Jährige traf sich am Abend mit mehreren Bekannten und ging mit ihnen zum Max-Eyth-See. Unter ihnen war auch der 24-jährige Tatverdächtige. Dieser soll der Frau seit dem Kennenlernen am Abend fortwährend Avancen gemacht und den körperlichen Kontakt zu ihr gesucht haben, obwohl sie ihm zu verstehen gab, dass sie kein Interesse habe. Dabei soll er sie nicht nur verbal belästigt, sondern sie auch mehrfach betatscht haben. Gegen 22.40 Uhr beschloss sie die Örtlichkeit zu verlassen, woraufhin er zunächst heiße Grillkohlen über die Beine der Frau geschüttet haben soll. Als sie wegrannte, soll er sie verfolgt und versucht haben in ein Gebüsch zu ziehen. Passanten hörten die Schreie der Frau und kamen ihr zur Hilfe, woraufhin der Tatverdächtige von ihr abließ und flüchtete. Kurze Zeit später nahmen Beamte den Tatverdächtigen fest und brachten ihn auf ein Polizeirevier, wo er in der Gewahrsamszelle randalierte und sich eigenen Angaben zufolge verletzte. Nach einer vorsorglichen Untersuchung im Krankenhaus, brachten ihn die Beamten in den Polizeigewahrsam, wo er die eingesetzten Beamten weiterhin bedrohte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der syrische Staatsbürger am Sonntag (12.06.2022) einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

