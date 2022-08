BPOLI-OG: Fahndungstreffer im Einkaufsverkehr

Offenburg (ots) - Am gestrigen Tag wurde die Bundespolizei von einem Zugbegleiter in einem ICE zu Hilfe gerufen. Ein Fahrgast soll sich geweigert haben, einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen. Außerdem soll der Mann keinen gültigen Fahrschein dabei gehabt haben. Am Bahnhof Offenburg übernahmen Beamte der Bundespolizei den 25-jährigen Afghanen. Bei den weiteren Maßnahmen stellte sich heraus, dass der Mann auch noch gegen ...

